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Факты / Украина / Общество

В Киевской области в 7 696 домов вернули электроэнергию — Киевская ОВА

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
В Киевской области в 7 696 домов вернули электроэнергию — Киевская ОВА

В Киевской области восстановили электроснабжение 7 696 домов, которые остались обесточенными в результате боевых действий. Об этом сообщил глава Киевской военной администрации Александр Павлюк.

— В течение 4 апреля электромонтерам ДТЭК — Киевские региональные электросети удалось полностью или частично возобновить электроснабжение в 24 населенных пунктах в Барышевском, Броварском, Макаровском, Киево-Святошинском и Вышгородском энергоузлах, — рассказал глава ОВА.

Для доступа к местам повреждений представители ДТЭК работают вместе с территориальной обороной и Вооруженными силами Украины. Работа начинается после разминирования территорий. Сначала работники компаний восстанавливают высоковольтные сети 110-35 кВ, обеспечивающие электроснабжение населенных пунктов. После этого начинается восстановление распределительных сетей 10-0,4 кВ, питающих жилые дома.

— Без света остаются жители 473 населенных пунктов в Киевской области. Работы продолжаются, – добавил Павлюк.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в Киевской области начинается также восстановление разрушенных оккупантами мостов.

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