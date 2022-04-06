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Факти / Україна / Суспільство

На Київщині до 7 696 домівок повернули світло, – Київська ОВА

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
На Київщині до 7 696 домівок повернули світло, – Київська ОВА

В Київській області відновили електропостачання 7 696 домівок, що лишись знеструмленими внаслідок бойових дій. Про це повідомив голова Київської військової адміністрації Олександр Павлюк.

– Протягом 4 квітня електромонтерам ДТЕК – Київські регіональні електромережі вдалося повністю або частково відновити електропостачання у 24 населених пунктах у Баришівському, Броварському, Макарівському, Києво-Святошинському та Вишгородському енерговузлах, – розповів очільник ОВА.

Для отримання доступу до місць пошкоджень представники ДТЕК працюють разом з територіальною обороною та Збройними силами України. Робота розпочинається одразу після розмінування територій. Спочатку працівники компаній відновлюють високовольтні мережі 110-35 кВ, які забезпечують електропостачання населених пунктів. Після цього розпочинається відновлення розподільчих мереж 10-0,4 кВ, що живлять житлові будинки.

– Без світла залишаються мешканці 473 населених пунктів у Київській області. Роботи продовжуються, – додав Павлюк.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що в Київській області починається також відновлення зруйнованих окупантами мостів.

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