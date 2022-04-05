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Факти / Україна / Суспільство

З початку війни хліб, гречка і цибуля здорожчали найбільше – Держпродспоживслужба

Валентина Летяк редакторка стрічки
ЦІни на продукти

З початку війни в Україні суттєво підвищилися ціни майже на всі продовольчі товари, які відносяться до соціально значущих, тобто до них застосовується держрегулювання ціноутворення. Спеціалісти Держпродспоживслужби під час таких перевірок зафіксували порушення у кожному другому суб’єкті господарювання.

Як і на що зросли ціни з 23 лютого до 4 квітня:

  • хліб пшеничний – на 28,5%:
  • хліб житньо-пшеничний – на 12,5%;
  • крупа гречана – на 25,5%;
  • макаронні вироби – на 24,5%;
  • олія соняшникова – на 11,9 %;
  • цибуля ріпчаста – на 27,2% тощо.

У торгових мережах, які дозволяли собі завищувати ціни в умовах війни, їх було знижено до економічно обґрунтованого рівня.

Фахівці провели вже понад 3 тис. перевірок за скаргами споживачів. Більшість повідомлень стосувалася зростання цін на продукти, товари першої необхідності, пальне, продаж алкоголю та відсутність розрахунку карткою.

На початку березня уряд в умовах воєнного стану запровадив державне регулювання цін на соціальні товари.

Держава також запустила виробництво ключових товарів – круп, хліба, борошна, яєць, олії, тобто усього необхідного – за мінімальною націнкою, щоб забезпечити торгівельні мережі.

Фото: Держпродспоживслужба

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Джерело: Держприкордонслужба

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