З початку війни в Україні суттєво підвищилися ціни майже на всі продовольчі товари, які відносяться до соціально значущих, тобто до них застосовується держрегулювання ціноутворення. Спеціалісти Держпродспоживслужби під час таких перевірок зафіксували порушення у кожному другому суб’єкті господарювання.
Як і на що зросли ціни з 23 лютого до 4 квітня:
- хліб пшеничний – на 28,5%:
- хліб житньо-пшеничний – на 12,5%;
- крупа гречана – на 25,5%;
- макаронні вироби – на 24,5%;
- олія соняшникова – на 11,9 %;
- цибуля ріпчаста – на 27,2% тощо.
У торгових мережах, які дозволяли собі завищувати ціни в умовах війни, їх було знижено до економічно обґрунтованого рівня.
Фахівці провели вже понад 3 тис. перевірок за скаргами споживачів. Більшість повідомлень стосувалася зростання цін на продукти, товари першої необхідності, пальне, продаж алкоголю та відсутність розрахунку карткою.
На початку березня уряд в умовах воєнного стану запровадив державне регулювання цін на соціальні товари.
Держава також запустила виробництво ключових товарів – круп, хліба, борошна, яєць, олії, тобто усього необхідного – за мінімальною націнкою, щоб забезпечити торгівельні мережі.
Фото: Держпродспоживслужба