Бывший нардеп-регионал и экс-мер Харькова Михаил Добкин стал дьяконом УПЦ МП. Соответствующий обряд совершил митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий.

— За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в дьяконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина, — говорится в сообщении Харьковской епархии.

Христианский обряд состоялся 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова.

Диакон – это служитель в церкви, который помогает священнику во время службы. При необходимости он может отслужить панихиду, похороны, акафисты, молебен. Диаконам разрешается преподавать в воскресной школе.

Отец ПЦУ и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор отметил, что теперь к Добкину следует обращаться “отче”.

— Московский патриархат в Украине пополнился еще одним “святым”. Во время жестокой войны России против Украины. Господи, за что??? – написал Сидор.

Пользователи в социальных сетях не смогли пройти мимо новости об посвящении Добкина в сан диакона.

Pink Floyd фітують з Хливнюком.

Добкін став священником.

Що за часи! — Вадим Казаков (@kogtehvost) April 8, 2022

Михайло Добкін став дияконом

Так і бачу на службі Божій

«текст по дебильному написан», а головний отець йому

«Миша, у тебя лицо скучное, тебе денег никто не даст» — рэджина фаланжи (@fkudzz) April 8, 2022

добкін став дияконом УПЦ МП. Він ніби натякає, що потрібно забороняти не лише партію регіонів та ОПЗЖ. — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) April 8, 2022

Бідна буде церква, настоятелем якої буде Добкін…

У него лицо скучное, ему денег никто не даст! pic.twitter.com/sDdvsj29c8 — Кімушка 0,3% (@Unic__loser) April 8, 2022

Добкін був У партії регіонів — немає їі

У опозиційному блоці — теж немає Зараз вступив до московського патріархату, а це знак того, що і його скоро не буде. pic.twitter.com/ZetpDrNRfy — Сірий Кардинал (@slevo4kin) April 8, 2022

путіна після смерті відспіває Добкін — гомобандерівка(@_numb_papercut_) April 8, 2022

Источник: Харьковская епархия УПЦ МП

Фото: Харьковская епархия УПЦ МП