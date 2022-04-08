Бывший нардеп-регионал и экс-мер Харькова Михаил Добкин стал дьяконом УПЦ МП. Соответствующий обряд совершил митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий.
— За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в дьяконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина, — говорится в сообщении Харьковской епархии.
Христианский обряд состоялся 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова.
Диакон – это служитель в церкви, который помогает священнику во время службы. При необходимости он может отслужить панихиду, похороны, акафисты, молебен. Диаконам разрешается преподавать в воскресной школе.
Отец ПЦУ и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор отметил, что теперь к Добкину следует обращаться “отче”.
— Московский патриархат в Украине пополнился еще одним “святым”. Во время жестокой войны России против Украины. Господи, за что??? – написал Сидор.
Пользователи в социальных сетях не смогли пройти мимо новости об посвящении Добкина в сан диакона.
Pink Floyd фітують з Хливнюком.
Добкін став священником.
Що за часи!
— Вадим Казаков (@kogtehvost) April 8, 2022
Михайло Добкін став дияконом
Так і бачу на службі Божій
«текст по дебильному написан», а головний отець йому
«Миша, у тебя лицо скучное, тебе денег никто не даст»
— рэджина фаланжи (@fkudzz) April 8, 2022
добкін став дияконом УПЦ МП. Він ніби натякає, що потрібно забороняти не лише партію регіонів та ОПЗЖ.
— Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) April 8, 2022
Бідна буде церква, настоятелем якої буде Добкін…
У него лицо скучное, ему денег никто не даст! pic.twitter.com/sDdvsj29c8
— Кімушка 0,3% (@Unic__loser) April 8, 2022
Добкін був
У партії регіонів — немає їі
У опозиційному блоці — теж немає
Зараз вступив до московського патріархату, а це знак того, що і його скоро не буде. pic.twitter.com/ZetpDrNRfy
— Сірий Кардинал (@slevo4kin) April 8, 2022
путіна після смерті відспіває Добкін
— гомобандерівка(@_numb_papercut_) April 8, 2022
Источник: Харьковская епархия УПЦ МП