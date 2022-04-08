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Факты / Украина / Общество

Путина после смерти отпоет: сеть обсуждает посвящение Добкина в дьяконы

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
добкін диякон

Бывший нардеп-регионал и экс-мер Харькова Михаил Добкин стал дьяконом УПЦ МП. Соответствующий обряд совершил митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий.

— За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в дьяконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина, — говорится в сообщении Харьковской епархии.

Христианский обряд состоялся 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова.

Диакон – это служитель в церкви, который помогает священнику во время службы. При необходимости он может отслужить панихиду, похороны, акафисты, молебен. Диаконам разрешается преподавать в воскресной школе.

Отец ПЦУ и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор отметил, что теперь к Добкину следует обращаться “отче”.

— Московский патриархат в Украине пополнился еще одним “святым”. Во время жестокой войны России против Украины. Господи, за что??? – написал Сидор.

Пользователи в социальных сетях не смогли пройти мимо новости об посвящении Добкина в сан диакона.

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Источник: Харьковская епархия УПЦ МП

Фото: Харьковская епархия УПЦ МП

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