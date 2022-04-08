Колишній нардеп-регіонал і ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП. Відповідний обряд здійснив митрополит Московського патріархату в Україні Онуфрій.
— За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна, – йдеться у повідомленні Харківської єпархії.
Християнський обряд відбувся 7 квітня у Благовіщенському соборі Харкова.
Диякон – це служитель у церкві, який допомагає священикові під час відправи. За потреби він може відслужити панахиду, похорон, акафіст, молебень. Дияконам дозволяється викладати у недільній школі.
Отець ПЦУ та викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор зазначив, що тепер до Добкіна варто звертатися “отче”.
— Московський патріархат в Україні поповнився на ще одного “святого”. Під час жорстокої війни Росії проти України. Господи, за що??? – написав Сидор.
Користувачі у соціальних мережах не змогли пройти повз новини про посвячення Добкіна у сан диякона.
Pink Floyd фітують з Хливнюком.
Добкін став священником.
Що за часи!
— Вадим Казаков (@kogtehvost) April 8, 2022
Михайло Добкін став дияконом
Так і бачу на службі Божій
«текст по дебильному написан», а головний отець йому
«Миша, у тебя лицо скучное, тебе денег никто не даст»
— рэджина фаланжи (@fkudzz) April 8, 2022
добкін став дияконом УПЦ МП. Він ніби натякає, що потрібно забороняти не лише партію регіонів та ОПЗЖ.
— Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) April 8, 2022
Бідна буде церква, настоятелем якої буде Добкін…
У него лицо скучное, ему денег никто не даст! pic.twitter.com/sDdvsj29c8
— Кімушка 0,3% (@Unic__loser) April 8, 2022
Добкін був
У партії регіонів – немає їі
У опозиційному блоці – теж немає
Зараз вступив до московського патріархату, а це знак того, що і його скоро не буде. pic.twitter.com/ZetpDrNRfy
— Сірий Кардинал (@slevo4kin) April 8, 2022
путіна після смерті відспіває Добкін
— гомобандерівка(@_numb_papercut_) April 8, 2022
Джерело: Харківська єпархія УПЦ МП