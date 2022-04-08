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Факти / Україна / Суспільство

Путіна після смерті відспіває: мережа обговорює висвячення Добкіна в диякони

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
добкін диякон

Колишній нардеп-регіонал і ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП. Відповідний обряд здійснив митрополит Московського патріархату в Україні Онуфрій.

— За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна, – йдеться у повідомленні Харківської єпархії.

Християнський обряд відбувся 7 квітня у Благовіщенському соборі Харкова.

Диякон – це служитель у церкві, який допомагає священикові під час відправи. За потреби він може відслужити панахиду, похорон, акафіст, молебень. Дияконам дозволяється викладати у недільній школі.

Отець ПЦУ та викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор зазначив, що тепер до Добкіна варто звертатися “отче”.

— Московський патріархат в Україні поповнився на ще одного “святого”. Під час жорстокої війни Росії проти України. Господи, за що??? – написав Сидор.

Користувачі у соціальних мережах не змогли пройти повз новини про посвячення Добкіна у сан диякона.

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Джерело: Харківська єпархія УПЦ МП

Фото: Харківська єпархія УПЦ МП

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