Колишній нардеп-регіонал і ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП. Відповідний обряд здійснив митрополит Московського патріархату в Україні Онуфрій.

— За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна, – йдеться у повідомленні Харківської єпархії.

Християнський обряд відбувся 7 квітня у Благовіщенському соборі Харкова.

Диякон – це служитель у церкві, який допомагає священикові під час відправи. За потреби він може відслужити панахиду, похорон, акафіст, молебень. Дияконам дозволяється викладати у недільній школі.

Отець ПЦУ та викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор зазначив, що тепер до Добкіна варто звертатися “отче”.

— Московський патріархат в Україні поповнився на ще одного “святого”. Під час жорстокої війни Росії проти України. Господи, за що??? – написав Сидор.

Користувачі у соціальних мережах не змогли пройти повз новини про посвячення Добкіна у сан диякона.

Pink Floyd фітують з Хливнюком.

Добкін став священником.

Що за часи! — Вадим Казаков (@kogtehvost) April 8, 2022

Михайло Добкін став дияконом

Так і бачу на службі Божій

«текст по дебильному написан», а головний отець йому

«Миша, у тебя лицо скучное, тебе денег никто не даст» — рэджина фаланжи (@fkudzz) April 8, 2022

добкін став дияконом УПЦ МП. Він ніби натякає, що потрібно забороняти не лише партію регіонів та ОПЗЖ. — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) April 8, 2022

Бідна буде церква, настоятелем якої буде Добкін…

У него лицо скучное, ему денег никто не даст! pic.twitter.com/sDdvsj29c8 — Кімушка 0,3% (@Unic__loser) April 8, 2022

Добкін був У партії регіонів – немає їі

У опозиційному блоці – теж немає Зараз вступив до московського патріархату, а це знак того, що і його скоро не буде. pic.twitter.com/ZetpDrNRfy — Сірий Кардинал (@slevo4kin) April 8, 2022

путіна після смерті відспіває Добкін — гомобандерівка(@_numb_papercut_) April 8, 2022

Джерело: Харківська єпархія УПЦ МП

Фото: Харківська єпархія УПЦ МП