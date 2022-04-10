Временный мост в Ирпене откроется в воскресенье, а на Житомирской трассе через 7-10 дней

В воскресенье, 10 апреля, планируют открыть временный мост на Варшавской трассе в Ирпене. Через 7-10 дней намерены запустить движение на Житомирской автодороге.

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк отметил, что временный насыпной мост через реку Ирпень на трассе Е373 Киев-Коростень сдадут в эксплуатацию 10 апреля.

— Как и обещали, через неделю построили первый объездной мост через реку Ирпень. Завтра мы его запускаем. Я думаю, что он разгрузит потоки машин, следующие в Ирпень и соседние города, — отметил глава Киевской ОВА.

Александр Павлюк рассказал, что мост в Ирпене строили круглосуточно в течение шести дней 55 человек с помощью около 40 единиц техники.

Работы по возведению временного насыпного моста возле села Стоянка, через которое проходит автотрасса Е40 (Киев-Житомир), сейчас еще продолжаются. Их планируют завершить через 7-10 дней, добавил глава Киевской ОВА.

— Надеюсь, что такими темпами в дальнейшем мы будем восстанавливать Киевскую область, — прокомментировал Александр Павлюк.

В то же время на восстановление капитальных мостов через реку Ирпень понадобится гораздо больше времени, поскольку начался частичный демонтаж пострадавших конструкций. По его мнению, главная задача – возобновить движение транспорта в сторону Киева.

Фото: Киевская ОВА