Тимчасовий міст в Ірпені відкриється у неділю, а на Житомирській трасі через 7-10 днів

У неділю, 10 квітня, планують відкрити тимчасовий міст на Варшавській трасі в Ірпені. Через 7-10 днів мають намір запустити рух на Житомирському автошляху.

Очільник Київської ОВА Олександр Павлюк зазначив, що тимчасовий насипний міст через річку Ірпінь на трасі Е373 Київ-Коростень здадуть в експлуатацію 10 квітня.

– Як і обіцяли, за тиждень збудували перший об’їзний міст через річку Ірпінь. Завтра ми його запускаємо. Я думаю, що він розвантажить потоки машин, що прямують на Ірпінь та сусідні міста, – зазначив очільник Київської ОВА.

Олександр Павлюк розповів, що міст в Ірпені зводили цілодобово протягом шести днів 55 людей за допомогою близько 40 одиниць техніки.

Роботи зі зведення тимчасового насипного мосту біля села Стоянка, через яке проходить автотраса Е40 (Київ-Житомир), зараз ще тривають. Їх планують завершити через 7-10 днів, додав глава Київської ОВА.

– Сподіваюся, що такими темпами ми надалі відновлюватимемо Київську область, – прокоментував Олександр Павлюк.

Водночас на відновлення капітальних мостів через річку Ірпінь знадобиться набагато більше часу, оскільки розпочався частковий демонтаж постраждалих конструкцій. На його думку, головне завдання – відновити рух транспорту у бік Києва.

Фото: Київська ОВА