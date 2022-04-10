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Факты / Украина / Общество

Удалось эвакуировать людей из Мариуполя и Мелитополя: Верещук о гуманитарных коридорах

Юля Захарченко редактор ленты
Удалось эвакуировать людей из Мариуполя и Мелитополя: Верещук о гуманитарных коридорах

Всего за сегодняшний день удалось эвакуировать 4 532 людей. На собственном транспорте и автобусах с помощью гуманитарных коридоров из Мариуполя и Бердянска в Запорожье доехали 3 425 человек.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что среди них есть 192 жителей Мариуполя.

3 233 людей доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь и Энергодар.

Также удалось освободить захваченные автобусы и эвакуировать людей из города Мелитополь. В Запорожье сегодня смогли эвакуировать 529 местных жителей.

Автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара пришлось вернуть в Запорожье, поскольку российские войска отказались пропустить транспорт с мирными жителями по согласованному маршруту.

Ирина Верещук подчеркнула, что завтра украинская сторона будет повторно пытаться проехать в эти города для эвакуации наших граждан.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 578 человек.

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Фото: Офис президента

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