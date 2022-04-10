Вдалося евакуювати людей з Маріуполя і Мелітополя: Верещук про гуманітарні коридори

Загалом за сьогодні вдалося евакуювати 4 532 людини. На власному транспорті та автобусах за допомогою гуманітарних коридорів з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя доїхали 3 425 людей.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що серед них є 192 жителів Маріуполя.

3 233 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь та Енергодар.

Також вдалося звільнити захоплені автобуси та евакуювати людей з міста Мелітополь. До Запоріжжя сьогодні змогли евакуювати 529 місцевих мешканців.

Автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара довелося повернути до Запоріжжя, оскільки російські війська відмовились пропустити транспорт з мирними жителями за погодженим маршрутом.

Ірина Верещук наголосила, що завтра українська сторона повторно намагатиметься проїхати до цих міст для евакуації наших громадян.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасне у Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 578 людей.