Под Киевом между селами Мила и Мрия российские военные расстреляли 10 автомобилей с людьми

Российские войска расстреляли около 10 автомобилей с мирными жителями между селами Милая и Мрия под Киевом. В населенном пункте Бузова, расположенном возле Бучи, обнаружили братскую могилу с гражданским населением.

Глава Дмитриевской территориальной общины Тарас Дидич подчеркнул, что часть сел находилась во временной оккупации. На территории общины были горячие точки, где которых погибли многие местные жители.

— В общине 14 сел – часть из них была под оккупацией. Сейчас мы возвращаемся к жизни, но имели во время оккупации свои “горячие” места, погибли многие гражданские лица. Это трасса Киев-Житомир, особенно между селом Милая и Мрия, где было расстреляно около десятка автомобилей с людьми. Также возле заправки в Бузовой мы сегодня нашли в яме еще “двухсотых”, гражданских людей. Были факты расстрела, когда прямым попаданием в квартиру погиб человек, – отметил он.

Тарас Дидич рассказал, что некоторым людям удалось выжить – остались живые свидетели преступлений российских солдат.

– Были и факты удивительного выживания. Наш житель Дмитровки ехал, БПМ (боевая машина пехоты, – Ред.) расстреляла его машину. К тому же стреляли и ждали, чтобы машина загорелась. Он смог выползти из нее и добраться до амбулатории. Вынули пулю. После этого он через три дня приехал на работу, работал на экскаваторе, возобновлял водоснабжение в селе, – отметил глава Дмитриевской территориальной громады.

Сейчас населенные пункты возвращаются к жизни. Коммунальные службы пытаются возобновить поставки газа и электричества, убирают завалы и руины, отметил Тарас Дидич.