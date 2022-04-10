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Факти / Україна / Суспільство

Потрібно щонайменше два тижні для підрахунку жертв у Бучанському районі – очільник МВС

Юля Захарченко редакторка стрічки
Потрібно щонайменше два тижні для підрахунку жертв у Бучанському районі – очільник МВС

Потрібно щонайменше два тижні для того, щоб порахувати точну кількість загиблих мирних жителів у Бучанському районі під Києвом, яких катували російські військові.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що спочатку необхідно розібрати завали та руїни, після чого з’явиться можливість встановити точну кількість жертв.

– Потрібно ще щонайменше два тижні, щоб ми розібрали завали. Тоді можна буде сказати про кількість загиблих, – наголосив очільник МВС.

Денис Монастирський закликав людей почекати з поверненням до звільнених районів, оскільки рятувальники досі знаходять там вибухонебезпечні предмети.

– Сьогодні у Київській області працює 17 паралельних груп піротехніків. Лише 8 квітня виявили 6,5 тис. вибухонебезпечних предметів. Уявіть собі, яку кількість вибухівки знаходять щодня наші рятувальники, – зазначив він.

Очільник МВС України додав, що найбільше замінувань зараз у тих місцях, де переховувались російські військові.

– Особливо там, де проживали окупанти, залишались на ніч. Вони залишали розтяжки на вході до будинку. Також знаходили вибухові предмети там, де жили поліцейські, військові, рятувальники. Вони називали це сюрпризами. Були випадки, коли знаходили у пральній машині: відкриваються дверцята, відбувається вибух, – попередив він.

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Фото: ДСНС

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