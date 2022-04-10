Потрібно щонайменше два тижні для підрахунку жертв у Бучанському районі – очільник МВС

Потрібно щонайменше два тижні для того, щоб порахувати точну кількість загиблих мирних жителів у Бучанському районі під Києвом, яких катували російські військові.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що спочатку необхідно розібрати завали та руїни, після чого з’явиться можливість встановити точну кількість жертв.

– Потрібно ще щонайменше два тижні, щоб ми розібрали завали. Тоді можна буде сказати про кількість загиблих, – наголосив очільник МВС.

Денис Монастирський закликав людей почекати з поверненням до звільнених районів, оскільки рятувальники досі знаходять там вибухонебезпечні предмети.

– Сьогодні у Київській області працює 17 паралельних груп піротехніків. Лише 8 квітня виявили 6,5 тис. вибухонебезпечних предметів. Уявіть собі, яку кількість вибухівки знаходять щодня наші рятувальники, – зазначив він.

Очільник МВС України додав, що найбільше замінувань зараз у тих місцях, де переховувались російські військові.