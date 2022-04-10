Российские войска накапливают силы для масштабного наступления на Донбассе. Враг не спешит с наступлением, поскольку боится повторения своего неудачного “блицкрига” на севере Украины.

Об этом рассказал в одном из интервью глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Мы понимаем, что в ближайшее время будет наступление. Огромное сражение будет за Донбасс. Видим, что происходит скопление сил, средств. Огромное количество техники. Готовимся… Мы ждем наступления где-то три-четыре дня. Они пока тормозят, потому что не хотят повторения своего дебильного блицкрига, который длится так много дней. Они не хотят повторения, поэтому накапливают силы так, чтобы 100% совершить прорыв. Должны были еще вчера-позавчера. Не вышло. Более того, наши их где-то поддавливают, где-то не подпускают, – подчеркнул Гайдай.

Он выразил мнение, что путинские войска могут пойти в наступление в ближайшие дни. И от результата этого наступления будет зависеть переговорный процесс между делегациями Украины и РФ по прекращению войны.

Гайдай считает, что наступление войск РФ может начаться с массированного артобстрела в 3.00 – 4.00 утра по территории Донецкой и Луганской областей, который продлится несколько часов.

– Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3.00 – 4.00 утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, Град, Смерч, Ураган, Точка-У, Точка-В. Все, что у них есть, они используют, – рассказал глава ОВА.

Далее, по мнению Гайдая, путинские войска пойдут в наступление огромным количеством танков и пехоты.

В то же время он отметил, что российские захватчики не смогут совершить нападение одновременно с севера, юга и востока, поскольку у них нет достаточно сил и средств для этого.

По данным Генерального штаба ВСУ, враг сейчас сосредоточил усилия на захвате Мариуполя и наступлении в районе Изюма. Параллельно российские захватчики наносят ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.