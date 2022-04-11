Російські війська готуються до “масованого прориву” на сході України – ексдиректор ЦРУ

Колишній директор ЦРУ, генерал у відставці Девід Петреус, який також керував війною в Афганістані у 2010 році, сказав, що на українців може чекати “справжній бій”, оскільки російські війська готуються до “масованого прориву” на сході України.

Maxar Technologies зробило супутникові знімки, проаналізувавши які стає зрозумілим, що Росія звезла військовий конвой завдовжки 12 км в Україну. Він прямує на південь через місто Великий Бурлук на сході України. Місто розташоване на схід від Харкова.

На сході України точаться великі бої, повідомляється про важкі артилерійські обстріли по всьому регіону Донбасу.