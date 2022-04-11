Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 46 день війни
Вбили Вбили
177 дітей
Поранили Поранили
>336 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Російські війська готуються до “масованого прориву” на сході України – ексдиректор ЦРУ

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Дэвид Петреус

Колишній директор ЦРУ, генерал у відставці Девід Петреус, який також керував війною в Афганістані у 2010 році, сказав, що на українців може чекати “справжній бій”, оскільки російські війська готуються до “масованого прориву” на сході України.

Maxar Technologies зробило супутникові знімки, проаналізувавши які стає зрозумілим, що Росія звезла військовий конвой завдовжки 12 км в Україну. Він прямує на південь через місто Великий Бурлук на сході України. Місто розташоване на схід від Харкова.

На сході України точаться великі бої, повідомляється про важкі артилерійські обстріли по всьому регіону Донбасу.

Читайте
РФ зволікає з наступом на Донбасі, бо не хоче повторювати свій "дебільний бліцкриг" – Гайдай

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка