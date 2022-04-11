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Факты / Украина / Общество

Где получить гуманитарную помощь в Киеве – онлайн-карта

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
помощь, еда

В условиях военного положения в Киеве работают гуманитарные штабы, где можно получить продукты питания и вещи первой необходимости.

Для того чтобы у жителей столицы не возникало проблем с поисками таких мест Киевская городская государственная администрация (КГГА) создала специальную карту.

На карте можно найти точки гуманитарных штабов и адреса. Информация ежедневно обновляется.

Также карта гуманитарных штабов доступна в приложении Цифровой в разделе – Полезное. Там можно найти и карты работающих аптек, травмпунктов и зоомагазинов.

Напомним, что сейчас украинцы живут в условиях военного положения. В Киеве ежедневно действует комендантский час с 20.00 до 7.00. В этот период жителей столицы призывают находиться дома или в убежищах и без необходимости не покидать их.

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Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны Украина получила более 800 грузов гуманитарной помощи из-за рубежа.

Речь идет о 834 автомобильных транспортных средствах и 19 вагонах из таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия, Чехия, Словения, Германия и другие.

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Фото: Depositphotos

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