Хлеб является важным продуктом питания, особенно в военное время. Для того, чтобы у жителей столицы не возникало проблем с поисками этого товара, Киевская городская государственная администрация (КГГА) создала специальную карту.

На карте можно найти точки продажи хлеба и адреса магазинов. Информация каждый день обновляется.

Также карты точек по продаже хлеба доступны в приложении Киев цифровой в разделе — Полезное. Там можно найти и карты работающих аптек, травмпунктов и зоомагазинов.

Напомним, что сейчас украинцы живут в условиях военного положения. В Киеве ежедневно действует комендантский час с 20.00 до 7.00. В этот период жителей столицы призывают находиться дома или в убежищах и без необходимости не покидать их.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины. Нападения начались с разных направлений, возле крупных городов раздавались взрывы, в том числе возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева. Украинская армия дала отпор врагу. Противостояние продолжается и сейчас.

Главные события войны РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.