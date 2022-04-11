В умовах воєнного стану у Києві працюють гуманітарні штаби, де можна отримати продукти харчування та речі першої необхідності.

Для того, щоб у жителів столиці не виникало проблем із пошуками таких місць Київська міськдержадміністрація (КМДА) створила спеціальну мапу.

На мапі можна знайти точки гуманітарних штабів та адреси. Інформація щодня оновлюється.

Також мапа гуманітарних штабів доступна в додатку Київ цифровий у розділі – Корисне. Там можна знайти й мапи працюючих аптек, травмпунктів і зоомагазинів.

Нагадаємо, що зараз українці живуть в умовах воєнного стану. У Києві щодня діє комендантська година з 20.00 до 7.00. У цей період мешканців столиці закликають перебувати вдома чи у сховищах та без нагальної потреби не полишати їх.

Раніше ми писали, що з початку повномасштабної війни Україна отримала вже понад 800 вантажів гуманітарної допомоги з-за кордону.

Йдеться про 834 автомобільних транспортних засоби та 19 вагонів з таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Словенія, Німеччина та інші.