Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал максимально неожиданное фото с Виктором Медведчуком.

— Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности потом. Слава Украине! – заявил Владимир Зеленский.

Судя по всему, СБУ таки задержала Медведчука, а чего он так испуган и в форме ВСУ — нам расскажут уже потом.

Похоже, что у нашего президента настолько поднялось настроение от этой новости, что он даже пошутил над арестованным Медведчуком в Instagram.

— С Днем космонавтики! — подписал снимок президент.

Взъерошенный Медведчук в форме ВСУ — Зеленский заинтриговал спецоперацией СБУ / 1 фотография

Кто такой Медведчук и почему его арест так важен

Кум Путина, миллиардер Виктор Медведчук все делал для того, чтобы открыть ворота для российских оккупантов в Украину. По итогу, ему инкриминируют государственную измену, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма.

Суд отправил Медведчука под домашний арест. Однако с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, он сбежал. 18 марта Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.