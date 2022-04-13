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Факти / Україна / Суспільство

Скуйовджений Медведчук у формі ЗСУ – Зеленський заінтригував спецоперацією СБУ

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Скуйовджений Медведчук у формі ЗСУ – Зеленський заінтригував спецоперацією СБУ

Президент України Володимир Зеленський опублікував максимально неочікуване фото з Віктором Медведчуком.

– Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні! – заявив Володимир Зеленський.

Судячи з усього, СБУ таки затримала Медведчука, а чого він такий переляканий та у формі ЗСУ – нам розкажуть згодом.

Схоже, що у нашого президента настільки піднявся настрій від цієї новини, що він навіть пожартував з арештованого Медведчука в Instagram.

– З Днем космонавтики! – підписав знімок президент.

Скуйовджений Медведчук у формі ЗСУ – Зеленський заінтригував спецоперацією СБУ / 1 фотография

 

Хто такий Медведчук і чому його арешт такий важливий

Кум Путіна, мільярдер Віктор Медведчук все робив для того, щоб відкрити ворота для російських окупантів в Україну. В результаті, йому інкримінують державну зраду, сприяння терористичним організаціям та фінансування тероризму.

Суд відправив Медведчука під домашній арешт. Проте з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну він втік. 18 березня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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