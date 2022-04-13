Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на украинских пленных из российского плена.

Об этом он заявил во время ночного обращения.

— Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого “космонавта” в плохом смысле слова — не сработало знаменито “Поехали!”, — отметил президент.

Зеленский считает особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Медведчук пытался так замаскироваться. Если он сам выбрал для себя военную форму, то подпадает под правила военного времени.

— Предлагаю России обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность, — заявил Зеленский.

Также Зеленский рассказал о химической атаке на Мариуполь.

— С большим вниманием воспринимаем вчерашнее сообщение о применении против защитников города боеприпасов с отравляющим веществом. Пока нельзя делать выводы, что именно это было за вещество, — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и полный анализ. Но учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов применить химическое оружие против защитников Мариуполя и уже неоднократное применение российской армией, например, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас.

Кроме того, Зеленский государственными наградами отметил 419 военнослужащих ВСУ. Из них 72 посмертно.