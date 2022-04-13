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Факты / Украина / Общество

Зеленский предложил РФ обменять Медведчука на пленных украинцев

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на украинских пленных из российского плена.

Об этом он заявил во время ночного обращения.

— Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого “космонавта” в плохом смысле слова — не сработало знаменито “Поехали!”, — отметил президент.

Зеленский считает особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Медведчук пытался так замаскироваться. Если он сам выбрал для себя военную форму, то подпадает под правила военного времени.

— Предлагаю России обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность, — заявил Зеленский.

Также Зеленский рассказал о химической атаке на Мариуполь.

—  С большим вниманием воспринимаем вчерашнее сообщение о применении против защитников города боеприпасов с отравляющим веществом. Пока нельзя делать выводы, что именно это было за вещество, — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и полный анализ. Но учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов применить химическое оружие против защитников Мариуполя и уже неоднократное применение российской армией, например, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас.

Кроме того, Зеленский государственными наградами отметил 419 военнослужащих ВСУ. Из них 72 посмертно.

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