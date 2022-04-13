Президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти Віктора Медведчука на українських полонених з російського полону.

Про це він заявив під час нічного звернення.

– Дуже символічно, що саме в День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього “космонавта” в поганому сенсі слова – не спрацювало знамените “Поїхали!”, – зазначив президент.

Зеленський вважає особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Медведчук намагався так замаскуватися. Якщо він сам вибрав для себе військову форму, то підпадає під правила воєнного часу.

– Пропоную Росії обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові теж розглянули таку можливість, — заявив Зеленський.

Також Зеленський розповів про хімічну атаку на Маріуполь.

– З великою увагою сприймаємо вчорашнє повідомлення про застосування проти захисників міста боєприпасів з отруйною речовиною. Поки не можна робити висновки, що саме це була за речовина, – додав він.

Очільник держави наголосив, що у заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз. Але з огляду на неодноразові погрози російських пропагандистів застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя і вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз.

Крім того, Зеленський державними нагородами відзначив 419 військовослужбовців ЗСУ. З них 72 посмертно.