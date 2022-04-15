В Государственной миграционной службе сообщили, что их подразделения осуществляют оформление паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины образца 1994 года по достижению 25-ти и 45-летнего возраста.

Отказ в принятии заявлений на предоставление указанных административных услуг является необоснованным, если технические условия в территориальном органе или территориальном подразделении ГМС в условиях военного положения позволяют это делать.

Кроме того, граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которые находятся на территории Украины на законных основаниях, на период военного положения должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и подтверждающие гражданство Украины или специальный статус.

В частности, такими документами для граждан Украины является паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или книжечки, а также паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Для иностранцев и лиц без гражданства – это постоянный вид на жительство, вид на жительство, удостоверение беженца и удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите.

— Все указанные документы имеют определенный срок действия. Однако мы понимаем, что на период действия военного положения у граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства ограниченно возможность обмена документов, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус, или вклеивания фотографии в паспорт гражданина Украины по достижению 25-ти и 45-летнего возраста, — отметили в ГМС.

Следовательно, было предложено, что до соответствующего нормативного урегулирования и восстановления работы ДМС в полном объеме, во время проверки документов для удостоверения личности, подтверждения гражданства Украины или специального статуса, указанные лица могут предъявлять документ, срок действия которого истек, или документ, к которому своевременно не вклеена фотография, как документ, удостоверяющий личность.