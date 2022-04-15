У Державній міграційній службі повідомили, що їхні підрозділи здійснюють оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України зразка 1994 року по досягненню 25-ти і 45-річного віку.

Відмова у прийнятті заяв на надання вказаних адміністративних послуг є необґрунтованою, якщо технічні умови у територіальному органі чи територіальному підрозділі ДМС в умовах воєнного стану дозволяють це робити.

Крім того, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які знаходяться на території України на законних підставах, на період воєнного стану повинні мати при собі документи, що посвідчують їх особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус.

Зокрема, такими документами для громадян України є паспорт громадянина України у формі ID-картки або книжечки, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Для іноземців та осіб без громадянства – це посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

– Усі зазначені документи мають певний строк дії. Однак ми розуміємо, що на період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежено можливість обміну документів, які посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус, або вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25-ти і 45-річного віку, – зазначили у ДМС.

Відтак, було запропоновано, що до відповідного нормативного врегулювання або відновлення роботи ДМС у повному обсязі, під час перевірки документів для посвідчення особи, підтвердження громадянства України чи спеціального статусу, вказані особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився, або документ, до якого своєчасно не вклеєно фотокартку, як документ, що посвідчує особу.