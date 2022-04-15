В Государственной миграционной службе рассказали, как оформить паспорт гражданина Украины в консульстве за рубежом.

— Когда в Украине началась война, Миграционная служба была вынуждена приостановить работу собственных информационных систем. Пока они не работали, некоторые подразделения ГМС осуществляли выдачу готовых паспортных документов, которые было возможно забрать без полной верификации, только за подписью, — рассказали в ГМС.

В то время такие документы считались частично недействительными, например, при пересечении границы. Однако сейчас, когда системы в безопасных регионах Украины вновь работают в полном объеме, людям не нужно повторно обращаться в подразделения ДМС для так называемой активации своего биометрического паспортного документа.

В ГМС отметили, что повторно посещать подразделение службы не нужно. После возобновления работы в полном объеме, те подразделения, которые осуществляли выдачу паспорта только за подписью, направили в аппарат ГМС (в Департамент информатизации, телекоммуникаций и защиты информации) письма с информацией о таких паспортных документах для дальнейшего внесения данных в реестр – отметки о выдаче паспортов проставляются вручную.

После этого паспорт гражданина Украины, к примеру, может начать отражаться в приложении Дія, для формирования э-паспорта. То есть, если паспорт был выдан в период, когда информационные базы ГМС не работали, это не значит, что он является недействительным. Это не так – эти паспорта действительны и могут удостоверять личность и подтверждать гражданство человека.