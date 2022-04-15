У Державній міграційній службі розповіли, як оформити паспорт громадянина України в консульстві за кордоном.

– Коли в Україні розпочалася війна, Міграційна служба була змушена призупинити роботу власних інформаційних систем. Поки вони не працювали, деякі підрозділи ДМС здійснювали видачу готових паспортних документів, які було можливо забрати без повної верифікації, лише за підписом, – розповіли у ДМС.

На той час такі документи вважалися частково недійсними, наприклад, під час перетину кордону. Однак зараз, коли системи у безпечних регіонах України знову працюють у повному обсязі, людям не потрібно повторно звертатися до підрозділів ДМС для так званої активації свого біометричного паспортного документа.

У ДМС наголосили, що повторно відвідувати підрозділ служби не потрібно. Після відновлення роботи у повному обсязі, ті підрозділи, які здійснювали видачу паспорта лише за підписом, направили до апарату ДМС (до Департаменту інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації) листи з інформацією про такі паспортні документи для подальшого внесення даних до реєстру – відмітки про видачу паспортів проставляються вручну.

Після цього паспорт громадянина України, до прикладу, може почати відображатися у застосунку Дія, для формування е-паспорта. Тобто, якщо паспорт було видано у період, коли інформаційні бази ДМС не працювали, це не означає, що він є недійсним. Це не так – ці паспорти дійсні й можуть посвідчувати особу та підтверджувати громадянство людини.