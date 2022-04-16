15 апреля российские оккупанты обстреляли окрестности Криворожского района системами залпового огня.

Об этом сообщает сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

— Сегодня были обстрелы со стороны Херсонской области, в том числе, по окрестностям Криворожского района. Враг бил системами залпового огня, — сказал он в видеообращении.

Вилкул также сообщил, что в результате обстрелов жертв нет.

Кроме того, Вилкул отметил, что в Днепропетровской области продолжается разминирование территорий, которые российские военные буквально засыпали запрещенными боеприпасами и кассетными бомбами.

По его словам, только за 15 апреля было обезврежено 182 боеприпаса, а с начала разминирования их количество составляет уже более 700.

— Работа осложняется тем, что растет трава и их все хуже видно. Поэтому обращаю ваше внимание-пожалуйста, жители Криворожского района передвигайтесь только строго по дорогам общего пользования между населенными пунктами, — добавил Вилкул.