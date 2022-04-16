15 квітня російські окупанти обстріляли околиці Криворізького району системами залпового вогню.

Про це повідомляє повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

– Сьогодні були обстріли з боку Херсонської області, в тому числі, по околицях Криворізького району. Ворог бив системами залпового вогню, – сказав він у відеозверненні.

Вілкул також повідомив, що в результаті обстрілів жертв немає.

Крім того, Вілкула зазначив, що в Дніпропетровській області триває розмінування територій, які російські військові буквально засипали забороненими боєприпасами та касетними бомбами.

За його словами, тільки за 15 квітня було знешкоджено 182 боєприпаси, а з початку розмінування їх кількість становить вже більше 700.

– Робота ускладнюється тим, що росте трава і їх все гірше видно. Тому звертаю вашу увагу-будь ласка, жителі Криворізького району пересувайтеся тільки строго дорогами загального користування між населеними пунктами, – додав Вілкул.