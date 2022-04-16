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Факты / Украина / Общество

Зеленский и руководители силового блока Украины обсудили ситуацию в Мариуполе

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Володимир Зеленський

Главной темой на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями силового блока государство — Мариуполь.

Об этом Зеленский сообщил в своем новом обращении.

По словам Зеленского, сегодня состоялась важная встреча со всеми руководителями силового блока государства.

В частности, на встрече присутствовали Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, начальник Генерального штаба, руководитель Главного управления разведки, командующий Национальной гвардии, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности Украины.

— Также были руководитель Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава нашей делегации на переговорах. Главная тема — это Мариуполь. Детали сейчас не могут быть публичными. Но делаем все для спасения наших людей, — сообщил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что продолжается восстановление нормальной жизни в тех областях и районах, откуда выгнали оккупантов.

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Фото: Офис президента

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