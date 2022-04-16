Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2022 році буде, просто змінено його формат – абітурієнти писатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), пояснив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, основна відмінність у тому, що замість трьох-чотирьох тестів буде один, який триватиме протягом 90 хвилин.

– Тест буде не в режимі онлайн, а в навчальних закладах, і міститиме три важливі дисципліни: українську мову, математику та історію України (по 20 завдань з кожного предмета). Також буде можливість перерватися під час повітряної тривоги і потім продовжити складати тест, – уточнив Шкарлет і наголосив, що фізична присутність – обов’язкова.

Глава Міносвіти також запевнив, що вступники, які зараз перебувають за межами України, також матимуть можливість скласти НМТ.

– Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступати в заклади вищої освіти України, будуть мати таку змогу. На території країн ЄС вони зможуть скласти національний мультипредметний тест або у столицях європейських держав, або на базі університетів цих країн, – сказав міністр.

Реєстрацію для участі у національному мультипредметному тесті продовжено до 19 квітня.