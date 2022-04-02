Министр образования и науки Сергей Шкарлет презентовал условия вступительной кампании в заведения высшего образования на 2022 год.

Вместо сдачи традиционного ЗНО, поступающие будут писать национальный мультипредметный тест.

Это общий тест по украинскому языку, математике и истории Украины, по результатам которого будут выставлены три оценки, их объявят сразу после окончания тестирования.

— В основу поступления мы заложили Национальный мультипредметный тест (НМТ) для получения высшего образования на основании полного общего среднего образования на все специальности (бюджетные места), на конъюнктурные и медицинские специальности (в том числе и на контракт), — сказал Шкарлет во время онлайн-брифинга 1 апреля.

Шкарлет отметил, что будет возможность прерывания сдачи этого онлайн-теста в случае воздушной тревоги. Кроме того, будут предусмотрены и основные, и специальные, и дополнительные сессии экзаменации.

Министр отметил, что в 2022 году существенно повысилась роль мотивационных писем. В частности, при поступлении на бюджет такое письмо будет использоваться для рейтингования абитуриентов с одинаковым конкурсным баллом, а при вступлении на контракт мотивационное письмо может стать основой для рейтингования абитуриентов.

При поступлении на уровень профессиональный младший бакалавр на основе базового среднего образования необходимо:

на специальности с творческим конкурсом – только творческий конкурс;

другие специальности на бюджет – индивидуальное устное собеседование;

контрактные специальности – мотивационное письмо.

При поступлении на уровень профессиональный младший бакалавр на основе полного среднего образования необходимо:

для курсантов – действующие правила приема учреждения;

на специальности с творческим конкурсом – творческий конкурс;

другие специальности на бюджет – индивидуальное устное собеседование;

контрактные специальности – мотивационное письмо.

В случае поступления в учреждения высшего образования на основе полного среднего образования необходимо:

для курсантов – действующие правила приема учреждения;

на специальности с творческим конкурсом – творческий конкурс;

другие специальности на бюджет, а также специальности 05, 06, 07, 08, 22, 24, 28, 29 по контракту – национальный мультипредметный тест;

другие контрактные специальности – мотивационное письмо.

В случае поступления в учреждения высшего образования на основе младшего специалиста необходимо:

или две предметные оценки ЗНО 2019-2021 годов,

или национальный мультипредметный тест.

Также новые изменения предусматривают магистерский комплексный тест (иностранный язык и право) для поступления на магистратуру по специальностям Право и Международное право, и магистерский тест учебной компетентности при поступлении в магистратуру на некоторые специальности.

В частности, при поступлении на магистратуру на основании бакалавриата необходимо:

для курсантов – действующие правила приема учреждения;

на специальности Право и Международное право – магистерский комплексный тест;

на специальности 05, 06, 07, 28, 29 (кроме Международного права) — магистерский тест учебной компетентности и экзамен по специальности в учебном заведении;

другие специальности – экзамен по специальности в учебном заведении на бюджетные места и мотивационное письмо на контрактные места.

– Основным приоритетом мы поставили безопасность и оборону (во вступительной кампании. – Ред.). Будет максимальное содействие набору курсантов в военные и правоохранительные учреждения. Также предусмотрено привлечение военнослужащих, добровольцев Сил территориальной обороны, спасателей и правоохранителей, – сказал Шкарлет.

Кроме того, будет предусмотрена возможность получить бесплатное второе образование для тех, кто уже получил первую гражданскую специальность.

Напомним, что 24 марта Верховная Рада отменила сдачу государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена в 2022 году.

Для участия в тестировании для поступления в ВУЗы в 2022 году необходимо быть зарегистрированным в системе участников высшего независимого оценивания (ВНО).