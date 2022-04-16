В Ирпене повреждено более 1000 зданий, 115 разрушены полностью

В Ирпене повреждено более 1000 зданий. В частности, 115 разрушено полностью, 698 значительно повреждено, 187 частично повреждено.

Это — 71% от территории города.

Об этом сообщает спутниковый центр ООН Unosat.

На основе сделанных спутниковых снимков, аналитики ООН Unosat подсчитали примерное количество разрушенных и поврежденных зданий в Ирпене.

Выявлено не менее 1060 разрушенных объектов жилой и социальной инфраструктуры.

В частности, по данным ООН Unosat, это четыре учреждения образования и три учреждения здравоохранения. Аналитики центра отмечают, что снимки сделаны 31 марта 2022 года и данные являются неполными через незначительную облачность.