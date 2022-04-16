В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель, 115 зруйновано повністю

В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель. Зокрема, 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено.

Це – 71% від території міста.

Про це повідомляє супутниковий центр ООН Unosat.

На основі зроблених супутникових знімків, аналітики ООН Unosat підрахували приблизну кількість зруйнованих та пошкоджених будівель в Ірпені.

Виявлено щонайменше 1060 зруйнованих об’єктів житлової та соціальної інфраструктури.

Зокрема, за даними ООН Unosat, це чотири заклади освіти та три заклади здоров’я. Аналітики центру зазначають, що знімки зроблені 31 березня 2022 року і дані є не повними через незначну хмарність.