В результате вражеских обстрелов, Северодонецк разрушен почти на 70% — Стрюк

Город Северодонецк Луганской области разрушен почти на 70% в результате обстрелов российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

— В настоящее время город почти процентов на 70 разрушен. Новые районы будут требовать полного восстановления, поскольку они непригодны для проживания, — сообщил Стрюк в эфире телемарафона.

По словам главы, пока невозможно точно посчитать, сколько жилых домов было разрушено.

Сейчас город остается под постоянными вражескими обстрелами, поэтому посчитать точное количество разрушенных зданий нереально. Единственное, что возможно сделать в городе — развести какую-то гуманитарную помощь.

При этом Стрюк уточнил, что на данный момент, в городе еще остается около 20 тыс. людей.

Стрюк также отметил, что обстрелы происходят хаотично и под них попадают практически все районы Северодонецка.