Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 51 день войны
Убили Убили
198 детей
Ранили Ранили
>355 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 964 взрослых
Факты / Украина / Общество

В результате вражеских обстрелов, Северодонецк разрушен почти на 70% — Стрюк

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В результате вражеских обстрелов, Северодонецк разрушен почти на 70% — Стрюк

Город Северодонецк Луганской области разрушен почти на 70% в результате обстрелов российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

— В настоящее время город почти процентов на 70 разрушен. Новые районы будут требовать полного восстановления, поскольку они непригодны для проживания, — сообщил Стрюк в эфире телемарафона.

По словам главы, пока невозможно точно посчитать, сколько жилых домов было разрушено.

Сейчас город остается под постоянными вражескими обстрелами, поэтому посчитать точное количество разрушенных зданий нереально. Единственное, что возможно сделать в городе — развести какую-то гуманитарную помощь.

При этом Стрюк уточнил, что на данный момент, в городе еще остается около 20 тыс. людей.

Стрюк также отметил, что обстрелы происходят хаотично и под них попадают практически все районы Северодонецка.

— Сравниваются с землей и жилые дома, объекты социальной и критической инфраструктуры. К сожалению, да, город уничтожается, — пояснил он.

Читайте
В Ирпене повреждено более 1000 зданий, 115 разрушены полностью

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка