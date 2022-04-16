В результаті ворожих обстрілів, Сєвєродонецьк зруйновано майже на 70% – Стрюк

Місто Сєвєродонецьк Луганської області зруйноване майже на 70% в результаті обстрілів російськими окупантами.

Про це повідомив глава Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

– В даний час місто майже відсотків на 70 зруйноване. Нові райони вимагатимуть повного відновлення, оскільки вони непридатні для проживання, – повідомив Стрюк в ефірі телемарафону.

За словами голови, поки неможливо точно порахувати, скільки житлових будинків було зруйновано.

Наразі місто залишається під постійними ворожими обстрілами, тому порахувати точну кількість зруйнованих будівель нереально. Єдине, що можливо зробити у місті – розвести якусь гуманітарну допомогу.

При цьому Стрюк уточнив, що на даний момент, у місті ще залишається близько 20 тис. людей.

Стрюк також зазначив, що обстріли відбуваються хаотично і під них потрапляють практично всі райони Сєвєродонецька.