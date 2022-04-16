Зеленський та керівники силового блоку України обговорили ситуацію в Маріуполі

Головною темою на зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівниками силового блоку державу – Маріуполь.

Про це Зеленський повідомив у своєму новому зверненні.

За словами Зеленського, сьогодні відбулась важлива зустріч з усіма керівниками силового блоку держави.

Зокрема, на зустрічі були присутні Головнокомандувач Збройних Сил України, начальник Генерального штабу, керівник Головного управління розвідки, командувач Національної гвардії, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки України.

– Також були керівник Офісу президента, секретар Ради національної безпеки і оборони та голова нашої делегації на переговорах. Головна тема – це Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними. Але робимо все для порятунку наших людей, – повідомив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що триває відновлення нормального життя у тих областях і районах, звідки вигнали окупантів.