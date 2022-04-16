На сегодня задача номер один – ускорение мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении.

Зеленский подчеркнул, что сегодня важны два направления — ускорение мира и разрушительные санкции против РФ.

— Наши Вооруженные Силы выполняют эту задачу блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализовывают контрнаступления. Свою активность должны продолжать наши дипломаты по всем возможным линиям, на всех возможных уровнях. Как официальных, так и неофициальных, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что чем быстрее Украина получит оружие, которое запросила, тем сильнее будут украинские позиции и быстрее наступит мир.

— Чем быстрее и чем больше мы получаем финансовую поддержку, которую запросили, тем скорее будет мир. Чем скорее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против РФ и полное блокирование ее банковского сектора — это обязательные шаги к миру, тем скорее закончится война, — подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, что очередной санкционный пакет против России должен содержать отказ от российской нефти.

Зеленский подчеркнул, что демократический мир должен определиться с тем, что деньги России за энергоресурсы – это на самом деле деньги на разрушение демократии.

— Когда эти решения будут, мы все сможем увидеть, что мир приближается, — говорит Зеленский.

15 апреля президент Украины провел совещание с чиновниками, где ключевой темой было решение насущных экономических вопросов, которые возникли во время военного положения.

Также Зеленский отметил, что 4/5 от всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории.

— Перестраиваются транспортные сети. Хорошие показатели в сфере торговли и услуг. Это все также выполнение национальной задачи по ускорению мира, — отметил Зеленский.

На встрече с чиновниками обсудили также энергетические вопросы и завершение этого отопительного сезона. По словам Зеленского, сезон проведен успешно несмотря ни на что и несмотря на все “вангования” тарифы не выросли.

— Веерных отключений не было. Снабжение не срывалось даже в военное время. Начали подготовку уже к следующему отопительному сезону. Обсудили закупку газа, обсудили закупку угля, — говорит Зеленский.

Министр аграрной политики и продовольствия доложил президенту Украины, что посевная кампания началась и продолжается во всех областях нашего государства, включительно с Луганской и Донецкой.

— Говорили сегодня с чиновниками и о работе над заполнением опросника, который Украина получила от Президенты Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляєн. Это необходимый этап подготовки нашего государства к приобретению статуса кандидата в члены ЕС. Работа практически завершена, и скоро ответы передадим представителям Евросоюза, — подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что продолжается восстановление нормальной жизни в тех областях и районах, откуда выгнали оккупантов. По его словам, объем работ – колоссальный.

— Деокуповано уже в 918 населенных пунктов различного масштаба, но одинаково значимых для нас, для Украины. Проводим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды и газа. Восстанавливаем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти, — говорит Зеленский.

На территории 338 освобожденных населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов.

Глава государства подчеркнул, что в целом на сегодня, российские войска разрушили или повредили уже 1018 образовательных учреждений по всей нашей стране.