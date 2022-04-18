Сегодня, 18 апреля, гуманитарные коридоры не будут работать.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, вчера провели длительные и сложные переговоры по гуманитарным коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также проводилась работа над согласованием коридоров из Херсонской области, а именно: Нововоронцовки, Осокоровки, Миролюбовки, Нововознесенска и Высокополья.

Продолжались переговоры и относительно коридоров в Луганской области: Северодонецка, Лисичанская, Рубежного, Попасной и пгт Нижнего.

Однако российские оккупанты пока не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов. Именно поэтому сегодня гуманитарные коридоры не будут работать.

На 17 апреля украинской стороне не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому гуманитарные коридоры не работали.

Фото: Ирина Верещук