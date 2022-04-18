Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 54 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>362 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Украина / Общество

18 апреля гуманитарных коридоров не будет – Верещук

Марта Бондаренко редактор ленты
Ірина Верещук

Сегодня, 18 апреля, гуманитарные коридоры не будут работать.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, вчера провели длительные и сложные переговоры по гуманитарным коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также проводилась работа над согласованием коридоров из Херсонской области, а именно: Нововоронцовки, Осокоровки, Миролюбовки, Нововознесенска и Высокополья.

Продолжались переговоры и относительно коридоров в Луганской области: Северодонецка, Лисичанская, Рубежного, Попасной и пгт Нижнего.

Однако российские оккупанты пока не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов. Именно поэтому сегодня гуманитарные коридоры не будут работать.

На 17 апреля украинской стороне не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому гуманитарные коридоры не работали.

Фото: Ирина Верещук

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка