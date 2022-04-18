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Факти / Україна / Суспільство

18 квітня гуманітарних коридорів не буде – Верещук

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Ірина Верещук

Сьогодні, 18 квітня, гуманітарні коридори не працюватимуть.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, вчора провели тривалі та складні перемовини щодо гуманітарних коридорів з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також проводилася робота над узгодженням коридорів з Херсонської області, а саме з: Нововоронцовки, Осокорівки, Миролюбівки, Нововознесенська та Високопілля.

Тривали переговори і щодо коридорів на Луганщині: Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та смт Нижнього.

Проте російські окупанти наразі не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів. Саме тому сьогодні гуманітарні коридори не працюватимуть.

На 17 квітня українській стороні не вдалося домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому гуманітарні коридори не працювали.

Фото: Ірина Верещук

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