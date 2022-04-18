С 19 апреля в Дії для внутренне перемещенных лиц будет доступна комплексная услуга – получение статуса ВПЛ и денежной помощи: 2 тыс. грн на себя и 3 тыс. грн на ребенка.

Эту помощь можно получить как офлайн, так и онлайн.

Как получить статус ВПЛ и денежную помощь офлайн:

предварительно позвонить в органы социальной защиты населения или ЦПАУ и проконсультироваться со специалистом;

подготовить такие документы: паспорт или свидетельство о рождении ребенка, справку, подтверждающую, что человек проживает в одном из соответствующих регионов, на жителей которых распространяется эта услуга;

прийти в ЦПАУ и заполнить заявление на получение статуса ВПЛ и ежемесячной денежной помощи.

Как это сделать онлайн:

для начала человеку нужно иметь ID-карту и биометрический загранпаспорт в приложении Дія;

в разделе Услуги выбрать Получить статус ВПЛ, указать актуальный адрес и подтвердить свое местонахождение, то же самое можно сделать и для ребенка;

сразу подать заявку на денежную помощь и выбрать карту єПідтримка для зачисления денег.

С начала войны в Украине государство всевозможными выплатами поддерживает граждан, в частности тех, кто получил справку ВПЛ. О доступных услугах можно узнать на сайте Минцифры.