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Факты / Украина / Общество

Получение статуса ВПЛ и выплат — как это сделать онлайн и офлайн

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Переселенці

С 19 апреля в Дії для внутренне перемещенных лиц будет доступна комплексная услуга – получение статуса ВПЛ и денежной помощи: 2 тыс. грн на себя и 3 тыс. грн на ребенка.

Эту помощь можно получить как офлайн, так и онлайн.

Как получить статус ВПЛ и денежную помощь офлайн:

  • предварительно позвонить в органы социальной защиты населения или ЦПАУ и проконсультироваться со специалистом;
  • подготовить такие документы: паспорт или свидетельство о рождении ребенка, справку, подтверждающую, что человек проживает в одном из соответствующих регионов, на жителей которых распространяется эта услуга;
  • прийти в ЦПАУ и заполнить заявление на получение статуса ВПЛ и ежемесячной денежной помощи.
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Как это сделать онлайн:

  • для начала человеку нужно иметь ID-карту и биометрический загранпаспорт в приложении Дія;
  • в разделе Услуги выбрать Получить статус ВПЛ, указать актуальный адрес и подтвердить свое местонахождение, то же самое можно сделать и для ребенка;
  • сразу подать заявку на денежную помощь и выбрать карту єПідтримка для зачисления денег.

С начала войны в Украине государство всевозможными выплатами поддерживает граждан, в частности тех, кто получил справку ВПЛ. О доступных услугах можно узнать на сайте Минцифры.

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Источник: Министерство цифровой трансформации

Фото: Getty Images

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