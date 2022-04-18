З 19 квітня в Дії для внутрішньо переміщених осіб буде доступна комплексна послуга – отримання статусу ВПО та грошової допомоги: 2 тис. грн на себе та 3 тис. грн на дитину.

Цю допомогу можна отримати як офлайн, так і онлайн.

Як отримати статус ВПО та грошову допомогу офлайн:

попередньо зателефонувати до органів соціального захисту населення чи ЦНАПу та проконсультуватися з фахівцем;

підготувати такі документи: паспорт або свідоцтво про народження дитини, довідку, яка підтверджує, що людина проживає в одному з відповідних регіонів, на мешканців яких розповсюджується ця послуга;

прийти до ЦНАПу та заповнити заяву на отримання статусу ВПО та щомісячної грошової допомоги.

Як це зробити онлайн:

для початку людині треба мати ID-картку та біометричний закордонний паспорт у застосунку Дія;

у розділі Послуги обрати Отримати статус ВПО, вказати актуальну адресу та підтвердити своє місце перебування, це ж саме можна зробити і для дитини;

одразу подати заявку на грошову допомогу та вибрати картку єПідтримка для зарахування коштів.

З початку війни в Україні держава різноманітними виплатами підтримує громадян, зокрема тих, хто отримав довідку ВПО. Про доступні послуги можна дізнатися на сайті Мінцифри.