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Факти / Україна / Суспільство

Отримання статусу ВПО та виплат – як це зробити онлайн та офлайн

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Переселенці

З 19 квітня в Дії для внутрішньо переміщених осіб буде доступна комплексна послуга – отримання статусу ВПО та грошової допомоги: 2 тис. грн на себе та 3 тис. грн на дитину.

Цю допомогу можна отримати як офлайн, так і онлайн.

Як отримати статус ВПО та грошову допомогу офлайн:

  • попередньо зателефонувати до органів соціального захисту населення чи ЦНАПу та проконсультуватися з фахівцем;
  • підготувати такі документи: паспорт або свідоцтво про народження дитини, довідку, яка підтверджує, що людина проживає в одному з відповідних регіонів, на мешканців яких розповсюджується ця послуга;
  • прийти до ЦНАПу та заповнити заяву на отримання статусу ВПО та щомісячної грошової допомоги.
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Як це зробити онлайн:

  • для початку людині треба мати ID-картку та біометричний закордонний паспорт у застосунку Дія;
  • у розділі Послуги обрати Отримати статус ВПО, вказати актуальну адресу та підтвердити своє місце перебування, це ж саме можна зробити і для дитини;
  • одразу подати заявку на грошову допомогу та вибрати картку єПідтримка для зарахування коштів.

З початку війни в Україні держава різноманітними виплатами підтримує громадян, зокрема тих, хто отримав довідку ВПО. Про доступні послуги можна дізнатися на сайті Мінцифри.

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Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Фото: Getty Images

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