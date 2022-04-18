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Факты / Украина / Общество

Площадь Героев Украины: в Киеве могут переименовать одну из станций метро

Валентина Летяк редактор ленты
Станція метро Площа Льва Толстого

Чтобы увековечить память украинцев, жертвующих жизнями ради освобождения от российских захватчиков, киевляне предлагают переименовать станцию ​​столичного метро Площадь Льва Толстого на Площадь Героев Украины, а также площадь над станцией подземки.

Депутат Киевсовета Олеся Пинзенык уже направила соответствующее официальное обращение городскому голове Виталию Кличко.

– На протяжении веков многие поколения украинцев положили свою жизнь на алтарь украинской государственности. И сейчас во время очередного украинского возрождения, когда Украина противостоит военной агрессии России, каждый день мы видим новых и новых украинских героев, жертвующих своей жизнью ради освобождения от военного вторжения РФ и становления ее как современного европейского государства. Поэтому увековечение памяти патриотов, Героев Украины является определяющим для современной украинской истории, – подчеркнула она.

По ее мнению, очень символично, если после Майдана Незалежности следующей будет Площадь Героев Украины.

– У нас сейчас очень много героев, и это не только военные, поэтому каждый, кто приближает нашу победу, заслуживает чествования. Мне кажется, что такие знаковые названия должны быть именно в центре, – добавила Пинзенык.

На днях Киевсовет принял решение о переименовании сквера в Голосеевском районе столицы в честь защитников Мариуполя.

Речь идет о бывшем сквере родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы. Теперь он будет называться сквер Героев Мариуполя.

Фото: Київрада

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