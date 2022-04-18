Площадь Героев Украины: в Киеве могут переименовать одну из станций метро

Чтобы увековечить память украинцев, жертвующих жизнями ради освобождения от российских захватчиков, киевляне предлагают переименовать станцию ​​столичного метро Площадь Льва Толстого на Площадь Героев Украины, а также площадь над станцией подземки.

Депутат Киевсовета Олеся Пинзенык уже направила соответствующее официальное обращение городскому голове Виталию Кличко.

– На протяжении веков многие поколения украинцев положили свою жизнь на алтарь украинской государственности. И сейчас во время очередного украинского возрождения, когда Украина противостоит военной агрессии России, каждый день мы видим новых и новых украинских героев, жертвующих своей жизнью ради освобождения от военного вторжения РФ и становления ее как современного европейского государства. Поэтому увековечение памяти патриотов, Героев Украины является определяющим для современной украинской истории, – подчеркнула она.

По ее мнению, очень символично, если после Майдана Незалежности следующей будет Площадь Героев Украины.

– У нас сейчас очень много героев, и это не только военные, поэтому каждый, кто приближает нашу победу, заслуживает чествования. Мне кажется, что такие знаковые названия должны быть именно в центре, – добавила Пинзенык.

На днях Киевсовет принял решение о переименовании сквера в Голосеевском районе столицы в честь защитников Мариуполя.

Речь идет о бывшем сквере родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы. Теперь он будет называться сквер Героев Мариуполя.

Фото: Київрада