Площа Героїв України: у Києві можуть перейменувати одну зі станцій метро

Щоб увічнити пам’ять українців, які жертвують життям задля визволення від російських загарбників, кияни пропонують перейменувати станцію столичного метро Площа Льва Толстого на Площу Героїв України, а також площу над станцією підземки.

Депутатка Київради Олеся Пинзеник вже направила відповідне офіційне звернення міському голові Віталію Кличку.

– Протягом століть багато поколінь українців поклали своє життя на вівтар української державності. І наразі в час чергового українського відродження, коли Україна протистоїть військовій агресії Росії, щодня ми бачимо нових і нових українських героїв, які жертвують своїм життям задля визволення від військового вторгнення РФ та становлення її як сучасної європейської держави. Тому увічнення пам’яті патріотів, Героїв України є визначальним для сучасної української історії, – наголосила вона.

На її думку, дуже символічно, якщо після Майдану Незалежності наступною буде Площа Героїв України.

– У нас зараз дуже багато героїв, і це не тільки військові, тому кожен, хто наближає нашу перемогу, заслуговує вшанування. Мені здається, що такі знакові назви мають бути саме в центрі, – додала Пинзеник.

Днями Київрада ухвалила рішення щодо перейменування скверу в Голосіївському районі столиці на честь захисників Маріуполя.

Йдеться про колишній сквер споріднених міст на честь дружби Києва та Москви. Тепер він називатиметься сквер Героїв Маріуполя.

Фото: Київрада