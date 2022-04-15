Депутаты Киевсовета приняли решение о переименовании сквера в Голосеевском районе столицы в честь защитников Мариуполя.

Решение было принято на сегодняшнем заседании по инициативе мэра Киева Виталия Кличко.

Речь идет о бывшем сквере родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы. Теперь он будет называться сквер Героев Мариуполя.

– Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего сквера дружбы между Киевом и Москвой на сквер Героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую инициативу, – отметил Кличко.

Этот сквер находится в Голосеевском районе Киева, на улице Маршала Якубовского (Теремки). В сквере раньше стоял памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы. Его демонтировали в прошлом году.

Кроме того, депутаты Киевсовета сегодня одобрили переименование еще ряда объектов города, которые имели названия, связанные со страной-агрессором Россией. Речь идет о трех железнодорожных станциях и библиотеке:

• в Оболонском районе столицы библиотека им. Саши Чекалина для детей получила новое название библиотека на Приорке для детей;

• железнодорожная станция Киев-Жовтневый переименована в станцию Грушки;

• железнодорожная станция Киев-Московский переименована в станцию Киев-Демеевский;

• железнодорожная станция Киев-Петровка – на станцию Почайна.

Как подчеркнул Кличко, в Киеве до сих пор есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными со страной-агрессором. А потому городские власти наработают новые названия, которые получат улицы, проспекты, станции метро и другие объекты столицы.

– На эти процедуры мы выделили время до 9 мая. Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета, – подчеркнул Кличко.

Недавно в Киеве было предложено переименовать 5 станций метро: Дружбы народов, Площадь Льва Толстого, Берестейская, Минская и Героев Днепра. С такой идеей начальник коммунального предприятия Киевский метрополитен Виктор Брагинский обратился к мэру столицы Виталию Кличко.

Фото: Киевский городской совет