Не все так страшно, как кажется: Арестович об операции РФ на Донбассе

На второй день с начала полномасштабной битвы за Донбасс, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что не все так страшно, как кажется.

Об этом Telegram сообщает УНИАН.

— Российская пропаганда заявила Кременную, Торское и Марьянку. Что касается Кременной, то там не все так просто и вокруг нее идет бой. Что касается Торского, то это такая маленькая деревня, чуть южнее Кременной. Та группа, которая через Кременную проскочила и заявила, что Кременная взята, ее больше нет, — сказал Арестович.

Арестович также добавил, что российские военные непонятно для чего на скорости заскочили в украинское боевое расположение.

— Наверное, хотели скосплеить Гостомельский десант, и их постигла та же участь. В Марьянке продвинулись в серой зоне и гордо объявили о взятии Марьянки. Им навешали и они отошли назад, — рассказал Арестович.

Арестович добавляет, что по соотношению сил, наколенной технике и продвижению, становится понятно, что операция РФ на Донбассе не увенчается успехом.

Напоминаем, что вечером 18 апреля российская армия начала битву за Донбасс, к которой долго готовилась. Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский.

Украинская армия будет защищаться, и мы не отдадим оккупантам ни одного клочка нашей земли.