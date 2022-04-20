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Факти / Україна / Суспільство

Не все так страшно, як здається: Арестович про операцію РФ на Донбасі

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Олексій Арестович

На другий день від початку повномасштабної битви за Донбас, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що не все так страшно, як здається.

Про це Telegram повідомляє УНІАН.

– Російська пропаганда заявила Кремінну, Торське та Мар’янку. Що стосується Кремінної, то там не все так просто і навколо неї йде бій. Що стосується Торського, то це таке маленьке село, трохи південніше Кремінної. Та група, яка через Кремінну проскочила і заявила, що Кремінна взята, то її більше немає, – сказав Арестович.

Арестович також додав, що російські військові незрозуміло для чого на швидкості заскочили в українське бойове розташування.

– Напевно, хотіли скосплеїти Гостомельський десант, і їх спіткала та ж доля. У Мар’янці просунулися в сірій зоні й гордо оголосили про взяття Мар’янки. Їм навішали і вони відійшли назад, – розповів Арестович.

Арестович додає, що по співвідношенню сил, наколінній техніці та просуванню, стає зрозуміло, що операція РФ на Донбасі не матиме успіху.

Нагадуємо, що ввечері 18 квітня російська армія розпочала битву за Донбас, до якої довго готувалася. Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський.

Українська армія буде захищатися, і ми не віддамо окупантам жодного клаптика нашої землі.

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Фото: Офіс президента

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