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Факты / Украина / Общество

ОП: В Черниговской области восстанавливают стадион, дороги и связь

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
ОП: В Черниговской области восстанавливают стадион, дороги и связь

Продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры Чернигова и области. Силами ГСЧС завершен разбор завалов на стадионе имени Гагарина и на улице Вячеслава Чорновола, сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Также дорожники постепенно расчищают трассу М-01. После ожесточенных боев здесь было немало сожженной техники оккупантов, осколков от снарядов. Уже очищено 25 км. Всего за время боевых действий в Черниговской области было повреждено 626 км дорог и разрушено 20 мостов. Два из них – в селах Смолин и Киселевка – на этапе временного восстановления.

Руководитель областной военной администрации области Вячеслав Чаус сообщил, что на прошлой неделе в Черниговской области начались работы по восстановлению покрытия мобильной связью и доступу к Интернет мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина и Lifecell.

— Основная проблема ‐ безопасно добраться до всех точек, где есть оборудование, поскольку есть угроза мин. Россияне массово минировали такие объекты. Поэтому приступать к работе можно только после проверки пиротехниками. Также не все дороги области безопасны, — отметил Чаус.

В ремонтных работах в области задействовано 16 бригад трех операторов мобильной связи. Основные причины, по которым не действуют базовые станции, – повреждение оборудования и оптоволоконных сетей в результате боевых действий, отсутствие энергоснабжения и усложнение доступа из-за заминирования станций и близлежащих территорий.

На сегодняшний день по области 795 базовых станций всех мобильных операторов находятся в рабочем состоянии (общее количество – 983), а это почти 81%. По Чернигову работает 148 из 235 станций, или 63%.

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