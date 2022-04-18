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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На Банковой обсудили план послевоенного восстановления Украины: что он предполагает

Юлия Соколова редактор ленты
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Развязанная Россией полномасштабная война нанесла Украине многомиллиардный ущерб. В связи с этим украинская власть уже разрабатывает план послевоенного восстановления и развития нашего государства.

Этот документ обсуждался сегодня на совещании, которое провел президент Владимир Зеленский. Об итогах проинформировали в пресс-службе главы государства.

В совещании приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместители, премьер Денис Шмыгаль и члены правительства, глава парламентского большинства Давид Арахамия и главы профильных комитетов Верховной Рады.

Как отметил Шмыгаль, план восстановления Украины состоит из нескольких частей. Документ предусматривает восстановление нашей страны после войны на новых принципах с привлечением всех доступных ресурсов и возможностей.

Согласно сообщению, планируется:

• покрытие нанесенного войной материального ущерба Украине;

• восстановление разрушенной из-за обстрелов войск РФ инфраструктуры;

• структурная модернизация экономики.

– Особое внимание на совещании было акцентировано на проведении ряда важных экономических реформ, — отмечается в сообщении.

К разработке плана послевоенного восстановления Украины были привлечены международные аудиторские компании, комитеты Верховной Рады, министерства и украинские аналитические центры.

По состоянию на 11 апреля сообщалось, что общие потери экономики Украины из-за полномасштабной войны варьируются от $564 млрд до $600 млрд.

Премьер Денис Шмыгаль оценивал потери украинского бюджета от войны в 2 млрд грн в день. Общие же потери Украины в результате войны, по словам Шмыгаля, превышают $1 трлн. Эта сумма включает как уже нанесенный украинской инфраструктуре и экономике ущерб, так и потери вследствие уменьшения ВВП в перспективе.

Кабинет министров уже наработал проект указа о создании Фонда восстановления Украины. Он должен обеспечивать координацию накопления денег для восстановления после войны.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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