ОП: На Чернігівщині відновлюють стадіон, дороги та зв’язок

Тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури Чернігова та області. Силами ДСНС завершено розбір завалів на стадіоні імені Гагаріна та на вулиці В’ячеслава Чорновола, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також дорожники поступово розчищають трасу М-01. Після запеклих боїв тут було чимало спаленої техніки окупантів, уламків від снарядів. Вже очищено 25 км. Усього за час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено 626 км доріг та зруйновано 20 мостів. Два з них – у селах Смолин та Киселівка – на етапі тимчасового відновлення.

Керівник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що минулого тижня на Чернігівщині розпочалися роботи з відновлення покриття мобільним зв’язком та доступу до Інтернету мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна та Lifecell.

Основна проблема ‐ безпечно дістатись до всіх точок, де є обладнання, адже є загроза мін. Росіяни масово мінували такі об’єкти. Тому приступати до роботи можна було лише після перевірки піротехніками. Також не всі дороги області є безпечними, – зазначив Чаус.

У ремонтних роботах в області задіяні 16 бригад трьох операторів мобільного зв’язку. Основні причини, з яких не діють базові станції, – пошкодження обладнання та оптоволоконних мереж внаслідок бойових дій, відсутність енергопостачання та ускладнення доступу через замінування станцій та прилеглих територій.

На сьогодні по області 795 базових станцій усіх мобільних операторів знаходяться у робочому стані (загальна кількість – 983), а це майже 81%. По м. Чернігову працює 148 станцій із 235, або 63%.