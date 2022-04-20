Суд разрешил провести заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы по подозрению в государственной измене и его антиукраинским действиям.

Киве сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

Следователи ДБР установили, что экс-нардеп, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Он публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

В частности, Кива предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства и публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

На данный момент ведутся следственные действия для направления обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.

15 марта Верховная Рада лишила Илью Киву мандата народного депутата. За лишение Кивы депутатского мандата якобы проголосовало 340 нардепов.