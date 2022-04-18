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Факты / Украина

Генерал РФ отмывал средства в Украине через бизнес-партнера Ильи Кивы – ГБР

Юлия Соколова редактор ленты
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ

В Украине разоблачили схему масштабного отмывания средств российским генералом, к которой причастен бизнес-партнер бывшего народного депутата Ильи Кивы.

Как проинформировали в Государственном бюро расследований, схему удалось разоблачить в Полтавской области во время расследования дела о государственной измене Ильи Кивы.

Сотрудники ГБР обнаружили имущество российского генерала Валерия Капашина сомнительного источника происхождения. Капашин является начальником Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам.

Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров Ильи Кивы, являющихся родственниками российского генерал-полковника.

– Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим махинациям, — отметили в ГБР.

По информации ведомства, незаконные сделки с этими активами осуществлялись через цепь коммерческих структур. При этом создавалась видимость законной финансово-хозяйственной деятельности.

Сейчас сотрудники ГБР проверяют причастность к этому имуществу самого Ильи Кивы.

На имущество наложат арест и будут выяснять, мог ли враг использовать его для финансирования подрывной деятельности против Украины.

ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
ДБР викрила відмивання коштів генералом РФ
Генерал РФ отмывал средства в Украине через бизнес-партнера Ильи Кивы – ГБР / 7 фотографий

Как известно, еще в начале марта Илье Киве объявили подозрение в государственной измене. Впоследствии он был заочно арестован, а Государственное бюро расследований собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.

15 марта Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата. Как известно, он входил во фракцию ОПЗЖ (Оппозиционная платформа – За жизнь), деятельность которой сейчас приостановлена.

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Источник: ГБР

Фото: ГБР

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