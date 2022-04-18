В Украине разоблачили схему масштабного отмывания средств российским генералом, к которой причастен бизнес-партнер бывшего народного депутата Ильи Кивы.

Как проинформировали в Государственном бюро расследований, схему удалось разоблачить в Полтавской области во время расследования дела о государственной измене Ильи Кивы.

Сотрудники ГБР обнаружили имущество российского генерала Валерия Капашина сомнительного источника происхождения. Капашин является начальником Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам.

Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров Ильи Кивы, являющихся родственниками российского генерал-полковника.

– Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим махинациям, — отметили в ГБР.

По информации ведомства, незаконные сделки с этими активами осуществлялись через цепь коммерческих структур. При этом создавалась видимость законной финансово-хозяйственной деятельности.

Сейчас сотрудники ГБР проверяют причастность к этому имуществу самого Ильи Кивы.

На имущество наложат арест и будут выяснять, мог ли враг использовать его для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Генерал РФ отмывал средства в Украине через бизнес-партнера Ильи Кивы – ГБР / 7 фотографий

Как известно, еще в начале марта Илье Киве объявили подозрение в государственной измене. Впоследствии он был заочно арестован, а Государственное бюро расследований собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.

15 марта Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата. Как известно, он входил во фракцию ОПЗЖ (Оппозиционная платформа – За жизнь), деятельность которой сейчас приостановлена.