Пособие по безработице во время войны: как получить переселенцам

Уже 1,4 млн украинцев официально зарегистрировались как внутренне перемещенные лица, отчитываются в правительстве. Большинство граждан из-за необходимости эвакуироваться из опасных областей потеряли работу или вообще бизнес. В Государственном центре занятости говорят, что несмотря на это большого всплеска обращений к ним нет. За март на учет стали 56 тыс. украинцев, две трети женщины и большинство переселенцев.

Как стать на учет по безработице?

Граждане, которые находятся уже в безопасных регионах, могут либо зарегистрироваться онлайн на портале государственных услуг Дія, либо физически в любом ближайшем центре занятости, список есть на сайте Государственного центра занятости.

Нужно подготовить список документов:

паспорт гражданина Украины;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документ (или документы) об образовании при наличии;

документы об опыте работы – трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости).

Если работник официально не уволился с предыдущего места работы, и нет возможности поехать домой, чтобы получить соответствующий документ, можно сделать все дистанционно, объясняют в Государственном центре занятости.

– Гражданин может нотариально заверить заявление на увольнение и отправить его письмом с уведомлением работодателя. Если гражданин приносит такой корешок в службу занятости, мы регистрируем таких людей как безработных, назначаем пособие по безработице и помогаем найти работу, – объясняет Юлия Жовтяк, директор Государственного центра занятости.

Кроме того, в Верховной Раде уже лежит законопроект, упрощающий эту процедуру. Согласно замыслу, если гражданин хочет разорвать трудовые отношения с определенным работодателем, но не имеет возможности сделать это лично, он может прийти в центр занятости и оставить заявление там. Работники центра сами направят ее работодателю, Пенсионному фонду и налоговой.

Каков размер пособия по безработице?

На период военного положения размер пособия по безработице не изменился, его рассчитывают индивидуально, учитывая страховой стаж и заработную плату (доход) гражданина. Сегодня средний размер пособия по безработице в Украине – 4 600 грн. Его выплачивают не реже двух раз в месяц, а с согласия безработного – один раз в месяц.

Кроме того, сейчас в центре занятости — более 30 тыс. вакансий, больше всего в Днепропетровской и Львовской областях.